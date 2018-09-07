В Париже утверждают, что Россия пыталась шпионить за французским спутником в 2017 году

Министр обороны Франции Флоранс Парли в пятницу заявила, что Россия с помощью своего спутника пыталась осуществить шпионаж за итальянско-французским спутником в 2017 году, сообщают местные СМИ.

По ее словам, российской "целью" стал телекоммуникационный спутник Athena-Fidus, который обеспечивает безопасную связь, в частности, между вооруженными силами Франции и Италии.

Выступая в пятницу в научном центре космических исследований в Тулузе, Ф.Парли отметила, что подобную деятельность российская сторона осуществляла с помощью спутника, известного под названиями "Луч" или "Олимп".

"В то время как Athena-Fidus продолжал в штатном режиме вращаться над Землей, один спутник приближался к нему очень близко, даже слишком близко... Этот спутник "с большими ушами" назывался "Луч-Олимп", это хорошо известный российский спутник", - приводит издание "Либерасьон" слова французского министра.

По ее словам, это действие было похоже на "шпионаж".

Между тем, Ф.Парли отметила, что помимо России свое "агрессивное" присутствие в космосе наращивают США и Китай.

"Мы знаем, что другие мощные космические державы запускают на орбиты некоторые объекты, чтобы проверить потенциал своих наступательных возможностей и осуществить маневры, которые почти не оставляют сомнений относительно их агрессивных мотивов", - сказала глава минобороны Франции.