США готовы ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg.
Помимо этого, американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, заявил президент в разговоре с журналистами.
Ранее США уже обложили сборами ввозимую из КНР продукцию на $50 млрд в год.
В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, Д.Трамп готов ввести пошлины на весь объем китайского импорта, с учетом предполагаемого роста.
Власти КНР ранее неоднократно обещали отвечать на любые пошлины аналогичными ответными мерами. В частности, они уже ввели дополнительные сборы на поставки американской продукции на $50 млрд. Однако в дальнейшем у Пекина возникнут проблемы, поскольку Китай импортирует товары из США на сумму всего около $127 млрд в год.
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