Путин обсудит с Пашиняном вопросы союзнических отношений РФ и Армении, сотрудничество на евразийском пространстве

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в субботу.

Как ожидается, в ходе встречи они обсудят ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничество в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что у В.Путина и Н.Пашиняна будет откровенный разговор, в ходе которого они обсудят накопившиеся вопросы.

"Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕврАзЭС и ОДКБ", - сказал Ю.Ушаков.

Это уже не первая встреча В.Путина и премьера Армении. В этом году они встречались 14 мая в Сочи, а затем Н.Пашинян приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу.