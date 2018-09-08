Путин обсудит с Пашиняном вопросы союзнических отношений РФ и Армении, сотрудничество на евразийском пространстве

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в субботу.
Как ожидается, в ходе встречи они обсудят ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничество в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что у В.Путина и Н.Пашиняна будет откровенный разговор, в ходе которого они обсудят накопившиеся вопросы.
"Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕврАзЭС и ОДКБ", - сказал Ю.Ушаков.
Это уже не первая встреча В.Путина и премьера Армении. В этом году они встречались 14 мая в Сочи, а затем Н.Пашинян приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Роснефть подала заявку на лицензионный раунд в Норвегии, итоги подведут в начале 2019г
Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent у $76,2 за баррель
Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов
Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике, утверждает его агент
Еврейская община является равноправным членом азербайджанского общества - Алиев
Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»