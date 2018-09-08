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СНГ 08.09.2018 09:00

Путин обсудит с Пашиняном вопросы союзнических отношений РФ и Армении, сотрудничество на евразийском пространстве

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в субботу.

Как ожидается, в ходе встречи они обсудят ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничество в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что у В.Путина и Н.Пашиняна будет откровенный разговор, в ходе которого они обсудят накопившиеся вопросы.

"Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕврАзЭС и ОДКБ", - сказал Ю.Ушаков.

Это уже не первая встреча В.Путина и премьера Армении. В этом году они встречались 14 мая в Сочи, а затем Н.Пашинян приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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