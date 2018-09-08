Трамп рассказал, что в ближайшие дни ждет новое письмо от Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу новое письмо, оно будет передано через госсекретаря Майка Помпео, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на американского президента.
М.Помпео должен передать письмо президенту в ближайшие дни, отмечает агентство. Письмо от Ким Чен Ына для Д.Трампа получили представители Южной Кореи, которые встречались с северокорейским лидером на этой неделе.
"Я знаю, что мне доставят письмо, личное письмо от Ким Чен Ына для меня... Я думаю, что это будет письмо с положительным содержанием", - сказал Д.Трамп.
Находясь с журналистами на "борту номер один", Д.Трамп назвал "очень позитивным заявлением то, что он (Ким Чен Ын - ИФ) сказал обо мне и то, что он сказал, что хочет провести денуклеаризацию при администрации Трампа".
Ранее Д.Трамп уже получал письма от северокорейского лидера.
После визита южнокорейской делегации в КНДР западные СМИ со ссылкой на южнокорейских чиновников писали, что Ким Чен Ын надеется на улучшение отношений с США и планирует провести денуклеаризацию к концу первого срока Д.Трампа на посту президента.
В августе западные СМИ сообщали, что М.Помпео отменил намеченный визит в Пхеньян по настоянию президента Д.Трампа. По данным газеты "Вашингтон пост", Д.Трамп вынудил М.Помпео отменить визит из-за того, что тот получил из Пхеньяна от зампреда ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля письмо, написанное в "агрессивном" тоне.
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