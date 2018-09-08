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Дальнее зарубежье 08.09.2018 10:28

Депардье посетил Северную Корею в преддверии празднования 70-летия образования КНДР

Французский актер Жерар Депардье приехал в Северную Корею, сообщает в пятницу французское телевидение.

На показанных в пятницу видеокадрах видно, как Ж.Депардье в солнечных очках и в синей рубашке находится в лобби-баре международной гостиницы Янгакто, расположенной в Пхеньяне.

Рядом с ним, судя по видеозаписи, присутствует и другой французский актер и режиссер Ян Муа.

На кадрах также видно, что Ж.Депардье решительно отказывается от любых контактов и интервью с журналистами, которые узнали его.

9 сентября в Северной Корее пройдут мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине образования КНДР. В частности, в столице должен пройти большой военный парад.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АКТЕР, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]