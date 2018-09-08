Грузия экстрадировала в США россиянина, подозреваемого в хакерских атаках - секретная служба США

Власти Грузии провели экстрадицию в США россиянина Андрея Тюрина, которого американская сторона подозревает в нанесших существенный ущерб хакерских атаках, сообщает в пятницу секретная служба США.

"Сегодня секретная служба в координации с ФБР и генпрокуратурой США объявляют об экстрадиции российского хакера, который несет ответственность за самую крупную кражу данных о потребителях за всю историю американских финансовых институтов", - отмечается в пресс-релизе этой структуры.

В документе отмечается, что речь идет о 35-летнем жителе Москвы Андрее Тюрине. Его экстрадировали из Грузии.

В секретной службе отмечают, что россиянин уже находится в Нью-Йорке, позже в пятницу он предстанет перед судебным следователем. Рассмотрение его дела в суде, как планируется, стартует 25 сентября 2018 года. Гражданину РФ предъявят обвинения по девяти пунктам. По самому серьезному из них ему грозят до 30 лет тюрьмы.

"Тюрин был задержан грузинскими властями по запросу США по обвинениям, связанным с его участием в массированной хакерской атаке, нацеленной на американские финансовые институты, брокерские компании и другие компании США", - отмечается в пресс-релизе.