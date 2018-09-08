Матвиенко проводит встречу с Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в данный момент находится на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев.

"Она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета находится на встрече с ним", - сказал К.Косачев в субботу при посещении детского сада в Пхеньяне и поясняя отсутствие В.Матвиенко.

Делегация палаты прибыла в Пхеньян накануне с официальным визитом.