Число жертв землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек

Число жертв землетрясения, произошедшего в четверг на севере японского острова Хоккайдо, достигло 30 человек, сообщила в субботу японская пресса со ссылкой на местные власти.
По их данным, еще девять человек числятся пропавшими без вести, около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.
До сих пор 31 тыс. домохозяйств остаются без воды, 16 тыс. человек продолжают находиться во временных убежищах.
К поисково-спасательной операции привлечены около 40 тыс. человек, включая служащих сил самообороны и кинологов, а также 75 вертолетов и другая спецтехника.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны выделит пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Роснефть подала заявку на лицензионный раунд в Норвегии, итоги подведут в начале 2019г
Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent у $76,2 за баррель
Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов
Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике, утверждает его агент
Еврейская община является равноправным членом азербайджанского общества - Алиев
Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»