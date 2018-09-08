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Дальнее зарубежье 08.09.2018 11:15

Число жертв землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек

Число жертв землетрясения, произошедшего в четверг на севере японского острова Хоккайдо, достигло 30 человек, сообщила в субботу японская пресса со ссылкой на местные власти.

По их данным, еще девять человек числятся пропавшими без вести, около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.

До сих пор 31 тыс. домохозяйств остаются без воды, 16 тыс. человек продолжают находиться во временных убежищах.

К поисково-спасательной операции привлечены около 40 тыс. человек, включая служащих сил самообороны и кинологов, а также 75 вертолетов и другая спецтехника.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны выделит пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]