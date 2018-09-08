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Дальнее зарубежье 08.09.2018 12:24

Четыре ракеты разорвались близ аэропорта иракского города Басры - ТВ

Аэропорт иракского города Басры в субботу подвергся обстрелу, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителей местной службы безопасности.

По их данным, в районе аэропорта разорвались четыре ракеты. Пострадавших нет.

Телеканал отмечает, что неподалеку от аэропорта расположено консульство США в Басре.

Накануне в охваченном беспорядками городе, по данным министерства здравоохранения Ирака, погибли три человека, еще не менее 50 были ранены. Среди раненых - двое полицейских.

Беспорядки возникли в Басре из-за недовольства местных жителей уровнем жизни и отсутствием базовых услуг, в частности нормального обеспечения водой.

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Тэги: ИРАК, БАСРА, АЭРОПОРТ, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]