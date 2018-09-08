Четыре ракеты разорвались близ аэропорта иракского города Басры - ТВ

Аэропорт иракского города Басры в субботу подвергся обстрелу, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителей местной службы безопасности.

По их данным, в районе аэропорта разорвались четыре ракеты. Пострадавших нет.

Телеканал отмечает, что неподалеку от аэропорта расположено консульство США в Басре.

Накануне в охваченном беспорядками городе, по данным министерства здравоохранения Ирака, погибли три человека, еще не менее 50 были ранены. Среди раненых - двое полицейских.

Беспорядки возникли в Басре из-за недовольства местных жителей уровнем жизни и отсутствием базовых услуг, в частности нормального обеспечения водой.