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ТЭК 08.09.2018 13:24

"ЛУКОЙЛ" контролирует ситуацию на месторождении в Ираке

Компания "ЛУКОЙЛ" держит ситуацию под контролем на месторождении в Ираке, где происходят беспорядки.

"Безопасности сотрудников "ЛУКОЙЛа" и подрядчиков, работающих на объектах месторождения "Западная Курна 2" ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем", - заявили в компании.

С июля в Басре проходят демонстрации жителей, недовольных безработицей, коррупцией, перебоями с электроснабжением и загрязнением воды. Акции протеста нередко приводят к беспорядкам, сопровождающимся нападениями на правительственные объекты и силы безопасности.

По различным данным, число жертв беспорядков может составлять не менее девяти человек.

В субботу должна пройти посвящённая этому экстренная сессия парламента. По словам премьера страны Хайдера аль-Абади, на этом заседании будут присутствовать ключевые министры правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАК, ЛУКОЙЛ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]