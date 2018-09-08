"ЛУКОЙЛ" контролирует ситуацию на месторождении в Ираке

Компания "ЛУКОЙЛ" держит ситуацию под контролем на месторождении в Ираке, где происходят беспорядки.
"Безопасности сотрудников "ЛУКОЙЛа" и подрядчиков, работающих на объектах месторождения "Западная Курна 2" ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем", - заявили в компании.
С июля в Басре проходят демонстрации жителей, недовольных безработицей, коррупцией, перебоями с электроснабжением и загрязнением воды. Акции протеста нередко приводят к беспорядкам, сопровождающимся нападениями на правительственные объекты и силы безопасности.
По различным данным, число жертв беспорядков может составлять не менее девяти человек.
В субботу должна пройти посвящённая этому экстренная сессия парламента. По словам премьера страны Хайдера аль-Абади, на этом заседании будут присутствовать ключевые министры правительства.
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