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Происшествия 08.09.2018 13:13

Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз из страны ювелирных изделий весом около 0,65 кг – ГТК

Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный вывоз из страны ювелирных изделий общим весом около 0,65 кг, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У гражданина Азербайджана, следовавшего поездом Баку-Москва, при осмотре багажа на таможенном посту «Ялама» были обнаружены ювелирные изделия общим весом 646 г», - говорится в сообщении.

В том числе в ручной глади пассажира были обнаружены серебряные изделия: 111 колец, 102 пары серег, 41 цепочка, 38 колье и 54 кулона. Кроме того, гражданин Азербайджана пытался также вывезти из страны незадекларированные золотые изделия: три колье, одну цепочку, два комплекта из серег и колец, а также один кулон.

По факту ведется разбирательство.

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ДРАГОЦЕННОСТИ, КОНТРАБАНДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]