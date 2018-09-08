Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз из страны ювелирных изделий весом около 0,65 кг – ГТК

Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный вывоз из страны ювелирных изделий общим весом около 0,65 кг, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
«У гражданина Азербайджана, следовавшего поездом Баку-Москва, при осмотре багажа на таможенном посту «Ялама» были обнаружены ювелирные изделия общим весом 646 г», - говорится в сообщении.
В том числе в ручной глади пассажира были обнаружены серебряные изделия: 111 колец, 102 пары серег, 41 цепочка, 38 колье и 54 кулона. Кроме того, гражданин Азербайджана пытался также вывезти из страны незадекларированные золотые изделия: три колье, одну цепочку, два комплекта из серег и колец, а также один кулон.
По факту ведется разбирательство.
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