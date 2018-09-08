Новейший российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения пройдет заводские испытания до конца текущего года, в 2019 году "летающий радар" планируется передать на государственные испытания, сообщил "Интерфаксу" президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Наша задача - в 2018 году закончить заводские испытания и в 2019 году передать самолёт на ГСИ (государственные совместные испытания - ИФ)", - заявил Ю.Слюсарь "Интерфаксу" в субботу.

"Мы рассчитываем начать поставку параллельно с испытаниями. В 2020-2021 году уже планируем передавать самолёты в войска", - сказал глава ОАК.

30 августа замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил о скором начале государственных испытаний новейшего российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

"Первый полёт А-100 уже произошёл. Скоро эта машина выходит на государственные испытания. Мы уверены, что это будет очень хороший самолёт, отвечающий самым современным требованиям", - сказал А.Криворучко, не уточнив сроков начала госиспытаний.

Он отметил, что в работе по созданию "самолёта-радара" конструкторы столкнулись с рядом технических сложностей, "которые сейчас решаются".

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что активные испытания А-100 будут продолжаться в течение 2018 года.

По его словам, одно из главных достоинств этого комплекса - его радиопрозрачность. "Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров",- сказал он.

"Ни один в мире комплекс не обладает такими возможностями. По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.