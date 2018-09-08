Британские СМИ узнали об отравлении Глушкова за пять лет до его убийства в Лондоне

Следователи, ведущие в Лондоне расследование убийства Николая Глушкова, друга опального российского бизнесмена Бориса Березовского, считают, что ранее его пытались отравить, пишет в пятницу в эксклюзивном материале британская газета "Гардиан".
"Теперь считается, что Н.Глушков выжил в 2013 при попытке отравления... Глушков говорил друзьям, что впервые встретил двух русских в аэропорту "Схипхол" в Нидерландах. Затем он снова случайно встретился с ними во время поездки в Бристоль, когда он останавливался в "Гранд-отеле" на Броуд-Стрит", - пишет газета.
"В беседе с сотрудником Юго-западной медицинской службы Кейтом Карром Н.Глушков сказал, что русские подошли к нему и купили бутылку шампанского в баре гостиницы. Н.Глушков согласился выпить с ними, хотя даже по-настоящему и не знал их. На следующее утро, сказал К.Карр, его вызвали в гостиницу на помощь "потерявшему сознание", - продолжает "Гардиан".
"Я обнаружил Николая на полу его гостиничной комнаты. Его подняли, но он мог стоять только с помощью, и держался неустойчиво. Мы посадили его на кровать. Я спросил его, что случилось, он мне сказал, что накануне вечером выпил шампанского вместе с двумя русскими. Следующее, что он помнил, было пробуждение на полу на следующее утро", - приводит издание слова К.Карра.
"Н.Глушков сказал К.Карру о том, что думает, что его отравили. Он объяснил, что стал мишенью из-за длительной дружбы с Б.Березовским. В тот момент в комнате были двое полицейских, которые скептически отнеслись к такому заявлению, сказал К.Карр", - отмечает "Гардиан".
"Я не думаю, что тогда кто-либо верил в то, что он говорил, - добавил Н.Карр. - Николай сказал мне: "Мне что-то дали, я не знаю, что это", - цитирует Н.Карра "Гардиан".
По его словам, Н.Глушков был "вполне в ясном уме", но его электрокардиограмма оказалась странной. "Она показала необычный сердечный ритм. Я знаю 16 видов сердечных ритмов, но я не опознал этого. Он был сбивчивым и быстрым, слишком быстрым для того, кто ничего не делает", - сообщил Н.Карр.
"Н.Глушкова поместили в больницу Бристоля, а в полиции подтвердили, что столкнулись с "подозрительным инцидентом в гостинице, заявив, что начато расследование. Никаких обвинений выдвинуто не было. Выяснилось, что Н.Глушков отказался сотрудничать с властями", - пишет "Гардиан".
В марте 2018 года Н.Глушков был найден мертвым в квартире на окраине Лондона со следами удушения.
Б.Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. Через три дня, 26 марта, Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия тела Б.Березовского - специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывает на то, что бизнесмен повесился. По данным полиции, когда тело Б.Березовского обнаружили, вокруг его шеи был обвязан кусок ткани. Такая же ткань была обнаружена на перекладине шторки в ванной, на полу которой и было найдено тело.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
"ЛУКОЙЛ" контролирует ситуацию на месторождении в Ираке
Роснефть подала заявку на лицензионный раунд в Норвегии, итоги подведут в начале 2019г
Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent у $76,2 за баррель
По делу о массовом пищевом отравлении в бакинском ресторане задержан мужчина - прокуратура
Сотрудник ФСИН Татарстана покончил с собой на работе
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз из страны ювелирных изделий весом около 0,65 кг – ГТК
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»