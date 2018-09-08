Британские СМИ узнали об отравлении Глушкова за пять лет до его убийства в Лондоне

Следователи, ведущие в Лондоне расследование убийства Николая Глушкова, друга опального российского бизнесмена Бориса Березовского, считают, что ранее его пытались отравить, пишет в пятницу в эксклюзивном материале британская газета "Гардиан".

"Теперь считается, что Н.Глушков выжил в 2013 при попытке отравления... Глушков говорил друзьям, что впервые встретил двух русских в аэропорту "Схипхол" в Нидерландах. Затем он снова случайно встретился с ними во время поездки в Бристоль, когда он останавливался в "Гранд-отеле" на Броуд-Стрит", - пишет газета.

"В беседе с сотрудником Юго-западной медицинской службы Кейтом Карром Н.Глушков сказал, что русские подошли к нему и купили бутылку шампанского в баре гостиницы. Н.Глушков согласился выпить с ними, хотя даже по-настоящему и не знал их. На следующее утро, сказал К.Карр, его вызвали в гостиницу на помощь "потерявшему сознание", - продолжает "Гардиан".

"Я обнаружил Николая на полу его гостиничной комнаты. Его подняли, но он мог стоять только с помощью, и держался неустойчиво. Мы посадили его на кровать. Я спросил его, что случилось, он мне сказал, что накануне вечером выпил шампанского вместе с двумя русскими. Следующее, что он помнил, было пробуждение на полу на следующее утро", - приводит издание слова К.Карра.

"Н.Глушков сказал К.Карру о том, что думает, что его отравили. Он объяснил, что стал мишенью из-за длительной дружбы с Б.Березовским. В тот момент в комнате были двое полицейских, которые скептически отнеслись к такому заявлению, сказал К.Карр", - отмечает "Гардиан".

"Я не думаю, что тогда кто-либо верил в то, что он говорил, - добавил Н.Карр. - Николай сказал мне: "Мне что-то дали, я не знаю, что это", - цитирует Н.Карра "Гардиан".

По его словам, Н.Глушков был "вполне в ясном уме", но его электрокардиограмма оказалась странной. "Она показала необычный сердечный ритм. Я знаю 16 видов сердечных ритмов, но я не опознал этого. Он был сбивчивым и быстрым, слишком быстрым для того, кто ничего не делает", - сообщил Н.Карр.

"Н.Глушкова поместили в больницу Бристоля, а в полиции подтвердили, что столкнулись с "подозрительным инцидентом в гостинице, заявив, что начато расследование. Никаких обвинений выдвинуто не было. Выяснилось, что Н.Глушков отказался сотрудничать с властями", - пишет "Гардиан".

В марте 2018 года Н.Глушков был найден мертвым в квартире на окраине Лондона со следами удушения.

Б.Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. Через три дня, 26 марта, Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия тела Б.Березовского - специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывает на то, что бизнесмен повесился. По данным полиции, когда тело Б.Березовского обнаружили, вокруг его шеи был обвязан кусок ткани. Такая же ткань была обнаружена на перекладине шторки в ванной, на полу которой и было найдено тело.