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СНГ 08.09.2018 15:13

Россиянин совершит кругосветное путешествие на велосипеде

Житель Тамбовской области Александр Осипов в одиночку планирует за три месяца преодолеть 15 тыс. километров на велосипеде в рамках своего кругосветного путешествия, сообщила пресс-служба Тамбовской области.

Старт будет дан 9 сентября.

"Североамериканский тур Александра Осипова начнется на Аляске. Он стартует в самой крайней северной точке Панамериканского шоссе - самой длинной автодороги в мире, и самой северной точке Трансаляскинского нефтепровода - Прадхо-Бей. Далее путь тамбовского путешественника пройдет через Канаду, Соединенные Штаты Америки и завершится в Мексике. Александр Осипов планирует потратить 90 дней на преодоление проложенного маршрута в 15 тысяч километров", - говорится в сообщении.

Сам А.Осипов отмечает, что сентябрь - самое оптимальное время для североамериканского тура и с точки зрения погодных условий, и с точки зрения безопасности.

Во время путешествий велосипедист ведет специальный дневник. Он лег в основу отдельной книги, которая вышла в серии "Современные российские путешественники". О маршрутах тамбовчанина рассказывает четвертый том издания, первый посвящен Федору Конюхову.

А.Осипов проехал уже более 60 стран. Третьим, последним туром он завершает свою кругосветку, посвященную 100-летию первого кругосветного путешествия на велосипеде.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]