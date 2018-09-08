Россиянин совершит кругосветное путешествие на велосипеде

Житель Тамбовской области Александр Осипов в одиночку планирует за три месяца преодолеть 15 тыс. километров на велосипеде в рамках своего кругосветного путешествия, сообщила пресс-служба Тамбовской области.
Старт будет дан 9 сентября.
"Североамериканский тур Александра Осипова начнется на Аляске. Он стартует в самой крайней северной точке Панамериканского шоссе - самой длинной автодороги в мире, и самой северной точке Трансаляскинского нефтепровода - Прадхо-Бей. Далее путь тамбовского путешественника пройдет через Канаду, Соединенные Штаты Америки и завершится в Мексике. Александр Осипов планирует потратить 90 дней на преодоление проложенного маршрута в 15 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Сам А.Осипов отмечает, что сентябрь - самое оптимальное время для североамериканского тура и с точки зрения погодных условий, и с точки зрения безопасности.
Во время путешествий велосипедист ведет специальный дневник. Он лег в основу отдельной книги, которая вышла в серии "Современные российские путешественники". О маршрутах тамбовчанина рассказывает четвертый том издания, первый посвящен Федору Конюхову.
А.Осипов проехал уже более 60 стран. Третьим, последним туром он завершает свою кругосветку, посвященную 100-летию первого кругосветного путешествия на велосипеде.
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