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Дальнее зарубежье 08.09.2018 15:41

Полиция задержала в Барнсли одного человека после появления сообщений о женщине, нападавшей с ножом на прохожих

Полиция города Барнсли на юге британского графства Йоркшир сообщает о задержании человека после сообщения о том, что на улицах города была замечена женщина с "большим ножом", "кричавшая по-арабски" и пытавшаяся нападать на встреченных людей.

"Один человек арестован и находится в полиции", - говорится в сообщении полиции Южного Йоркшира.

Кроме того, в документе содержится информация об одном пострадавшем "с незначительными травмами".

"Начато расследование. Сейчас выясняется, идет ли речь об одиночном инциденте. Людей просят проявлять бдительность и сообщать о любых проблемах по номеру 101 (полиция)", - отмечается в сообщении.

На страничке местной радиостанции в Твиттере ранее было опубликовано сообщение: "Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЙОРКШИР, ИНЦИДЕНТ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]