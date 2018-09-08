Полиция задержала в Барнсли одного человека после появления сообщений о женщине, нападавшей с ножом на прохожих

Полиция города Барнсли на юге британского графства Йоркшир сообщает о задержании человека после сообщения о том, что на улицах города была замечена женщина с "большим ножом", "кричавшая по-арабски" и пытавшаяся нападать на встреченных людей.
"Один человек арестован и находится в полиции", - говорится в сообщении полиции Южного Йоркшира.
Кроме того, в документе содержится информация об одном пострадавшем "с незначительными травмами".
"Начато расследование. Сейчас выясняется, идет ли речь об одиночном инциденте. Людей просят проявлять бдительность и сообщать о любых проблемах по номеру 101 (полиция)", - отмечается в сообщении.
На страничке местной радиостанции в Твиттере ранее было опубликовано сообщение: "Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция".
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