Сотрудник ФСИН Татарстана покончил с собой на работе

Обстоятельства самоубийства инспектора отдела охраны исправительной колонии N19 (Казань) выясняют в Татарстане, начата служебная проверка.
Факт суицида сотрудника колонии агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили в управлении ФСИН России по Татарстану.
"Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии N19, находясь на посту, совершил самоубийство (...) в субботу в 1.51 мск", - сказал собеседник агентства.
Происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения.
Предсмертной записки не обнаружено.
По предварительной информации, причиной суицида могли послужить семейные обстоятельства.
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