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Происшествия 08.09.2018 16:16

Сотрудник ФСИН Татарстана покончил с собой на работе

Обстоятельства самоубийства инспектора отдела охраны исправительной колонии N19 (Казань) выясняют в Татарстане, начата служебная проверка.

Факт суицида сотрудника колонии агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили в управлении ФСИН России по Татарстану.

"Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии N19, находясь на посту, совершил самоубийство (...) в субботу в 1.51 мск", - сказал собеседник агентства.

Происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Предсмертной записки не обнаружено.

По предварительной информации, причиной суицида могли послужить семейные обстоятельства.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, СОТРУДНИК, СУИЦИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]