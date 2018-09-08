Сотрудник ФСИН Татарстана покончил с собой на работе

Обстоятельства самоубийства инспектора отдела охраны исправительной колонии N19 (Казань) выясняют в Татарстане, начата служебная проверка.

Факт суицида сотрудника колонии агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили в управлении ФСИН России по Татарстану.

"Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии N19, находясь на посту, совершил самоубийство (...) в субботу в 1.51 мск", - сказал собеседник агентства.

Происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Предсмертной записки не обнаружено.

По предварительной информации, причиной суицида могли послужить семейные обстоятельства.