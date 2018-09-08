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Дальнее зарубежье 08.09.2018 16:50

Великобритания может ответить на инцидент в Солсбери в Интернете - газета

Великобритания в качестве ответа на инцидент в Солсбери могла бы прибегнуть к кибермерам, сообщает в субботу британская газета "Таймс".

"Они (эти меры) могли бы включать открытие платформ в социальных сетях, блокированных российскими файрволлами, а также взлом российских файрволлов", - пишет издание со ссылкой на экспертов, отмечая, что "такой подход мог бы остаться в рамках закона".

В частности "Таймс" цитирует главу британского Центра правительственной связи Джереми Флеминга, который заявил, что его ведомство "задействует полный спектр мер, находящихся в распоряжении аппарата национальной безопасности".

5 сентября британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, ИНЦИДЕНТ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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