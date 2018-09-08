Грузию с начала года посетили более миллиона россиян

Грузию в январе-августе 2018 года посетило 1 млн 119,6 тыс. граждан России, что на 22% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает Национальная администрация туризма со ссылкой на информационно-аналитический департамент МВД Грузии.
В августе количество визитеров из России выросло на 15,8% - до 227,1 тыс. человек, что составило 17,5% всех посетивших Грузию в последнем месяце лета, побив рекорд за последние 12 лет.
По числу граждан, посетивших Грузию в августе, Россия вышла на первое место, а за восемь месяцев текущего года заняла вторую позицию после Азербайджана. Далее следуют Армения, Турция, граждане из других более 160 стран.
В январе-августе 2018 года Грузию посетили 5 млн 859,9 тыс. иностранных визитеров, что на 12,2% больше по сравнению с январем-августом 2017 года. Из них туристов, или тех, кто провел в республике сутки и больше, выросло на 19,3% - до 3 млн 235,8 тыс. человек (55,2% общего количества визитеров).
В Национальной администрации туризма ожидают, что до конца текущего года количество иностранных визитеров возрастет до 8,5 млн человек, а доходы от посещения ими страны превысят $3 млрд.
Грузия, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2017 году посетили 7 млн 556,3 тыс. иностранцев - на 18,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 392,8 тыс. граждан РФ (рост за год на 34,1%).
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