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СНГ 08.09.2018 15:38

Путин заявил о поступательном развитии отношений с Арменией по всем направлениям

Отношения России и Армении развиваются по всем сферам, в том числе в военно-техническом сотрудничестве и в сфере экономики, "Газпром" поставляет Еревану газ по самым низким ценам в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям, это касается сферы политических отношений, вопросов безопасности, экономического сотрудничества", - сказал В.Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он заметил, что Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров Армении, является самым крупным инвестором в армянскую экономику. По словам В.Путина, в этом смысле отношения двух стран являются диверсифицированными.

"Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым "Газпром" поставляет газ в мире - по 150 долларов за тысячу кубов", - сказал В.Путин.

Кроме того, он обратил внимание на сотрудничество России и Армении в сфере атомной энергетики, тепловой генерации.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]