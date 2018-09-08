Путин заявил о поступательном развитии отношений с Арменией по всем направлениям

Отношения России и Армении развиваются по всем сферам, в том числе в военно-техническом сотрудничестве и в сфере экономики, "Газпром" поставляет Еревану газ по самым низким ценам в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям, это касается сферы политических отношений, вопросов безопасности, экономического сотрудничества", - сказал В.Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он заметил, что Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров Армении, является самым крупным инвестором в армянскую экономику. По словам В.Путина, в этом смысле отношения двух стран являются диверсифицированными.

"Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым "Газпром" поставляет газ в мире - по 150 долларов за тысячу кубов", - сказал В.Путин.

Кроме того, он обратил внимание на сотрудничество России и Армении в сфере атомной энергетики, тепловой генерации.