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ТЭК 08.09.2018 18:10

Туркменистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии - президент

Туркменистан планирует провести диверсификацию маршрутов поставок электроэнергии и увеличить объемы ее экспорта, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на торжественной церемонии открытия первой в стране комбинированной парогазовой электростанции, построенной на Марыйской ГЭС.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, выступая Г.Бердымухамедов напомнил, что в феврале этого года был дан старт строительству ЛЭП "Туркменистан - Афганистан - Пакистан".

"В настоящее время мы во всевозрастающих объёмах поставляем электроэнергию в Иран и Афганистан. Вместе с тем, с экономической точки зрения наиболее выгодна диверсификация её производства", - отметил президент.

Суммарная мощность нового объекта на Марыйской ГЭС составляет 1574 мегаватта. На станции установлены четыре газовые турбины, каждая мощностью 263,25 мегаватта и две паровые турбины мощностью 260,5 мегаватта каждая. Это продукция американской компании General Еlektrik.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]