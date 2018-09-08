Туркменистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии - президент

Туркменистан планирует провести диверсификацию маршрутов поставок электроэнергии и увеличить объемы ее экспорта, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на торжественной церемонии открытия первой в стране комбинированной парогазовой электростанции, построенной на Марыйской ГЭС.
Как сообщает Государственное информационное агентство страны, выступая Г.Бердымухамедов напомнил, что в феврале этого года был дан старт строительству ЛЭП "Туркменистан - Афганистан - Пакистан".
"В настоящее время мы во всевозрастающих объёмах поставляем электроэнергию в Иран и Афганистан. Вместе с тем, с экономической точки зрения наиболее выгодна диверсификация её производства", - отметил президент.
Суммарная мощность нового объекта на Марыйской ГЭС составляет 1574 мегаватта. На станции установлены четыре газовые турбины, каждая мощностью 263,25 мегаватта и две паровые турбины мощностью 260,5 мегаватта каждая. Это продукция американской компании General Еlektrik.
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