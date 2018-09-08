Лидер КНДР подтвердил готовность посетить с визитом Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина, а северокорейский руководитель в ответ подтвердил готовность посетить РФ с визитом.

"Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в РФ, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально", - сообщила В.Матвиенко журналистам.

"Он сказал, что не хочет откладывать и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита", - отметила она.