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Дальнее зарубежье 08.09.2018 16:45

Лидер КНДР подтвердил готовность посетить с визитом Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина, а северокорейский руководитель в ответ подтвердил готовность посетить РФ с визитом.

"Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в РФ, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально", - сообщила В.Матвиенко журналистам.

"Он сказал, что не хочет откладывать и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита", - отметила она.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]