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СНГ 08.09.2018 15:49

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау

Самолет авиакомпании "Air Astana", выполнявший рейс по маршруту Алматы-Тбилиси, совершил незапланированную посадку в аэропорту Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана), сообщил директор аэропорта Ергазы Жолдасов.

"После посадки самолета при проверке инженерами были обнаружены неполадки", - сказал он в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан".

В 14:50 местного времени все пассажиры данного рейса вылетели в пункт назначения на запасном самолете, прибывшем из Алматы, уточнил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]