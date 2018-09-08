Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау

Самолет авиакомпании "Air Astana", выполнявший рейс по маршруту Алматы-Тбилиси, совершил незапланированную посадку в аэропорту Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана), сообщил директор аэропорта Ергазы Жолдасов.

"После посадки самолета при проверке инженерами были обнаружены неполадки", - сказал он в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан".

В 14:50 местного времени все пассажиры данного рейса вылетели в пункт назначения на запасном самолете, прибывшем из Алматы, уточнил он.