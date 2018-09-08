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СНГ 08.09.2018 17:00

Матвиенко уверилась в мирных устремлениях лидера Северной Кореи

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, убедилась в его мирных намерениях.

"Убедилась после встречи с ним, что это не просто какие-то протокольные разговоры. Он хочет мира и делает для этого все возможное и невозможное", - сообщила В.Матвиенко журналистам после переговоров с лидером КНДР в Пхеньяне.

По ее словам, ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил ей, что после встречи с лидером КНДР у него сложилось впечатление, что Ким Чен Ын "искренне хочет мира своему народу и своей стране, что он искренне делает и будет делать все для того, чтобы отвести угрозу вооруженных конфликтов на Корейском полуострове и мирным путем найти решение".

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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, КНДР, МИРОТВОРЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]