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Дальнее зарубежье 08.09.2018 18:38

В Средиземное море вошла британская ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Томагавк"

Ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент" в субботу зашла в Гибралтар, сообщили морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории.

По их данным, подлодка, оснащенная 10 крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовалась у причала военно-морской базы в Гибралтаре.

Как сообщалось, 30 сентября в Гибралтар также заходила ударная атомная подводная лодка ВМС США "Ньюпорт ньюс" с 12 "Томагавками" на борту. 3 сентября она вышла с базы, взяв курс на Восточное Средиземноморье.

По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находится не менее трех американских атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, в восточной части редиземного моря размещены три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", также оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

По данным наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 148 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

Кроме того, 5 сентября США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. После трансатлантического перелета они совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии. Эти бомбардировщики также могут оснащаться крылатыми ракетами.

На прошлой неделе официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

Кроме того, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВМФ, ПОДЛОДКА, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]