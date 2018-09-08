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СНГ 08.09.2018 16:03

Премьер Армении заявил о динамичном развитии отношений с Россией, вопреки пессимизму в СМИ

Несмотря на пессимизм, высказываемый в российской и армянской прессе, а также в соцсетях, отношения Москвы и Еревана развиваются динамично, нерешаемых вопросов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно", - сказал Н.Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, главная задача, которую стороны должны решить - раскрыть весь потенциал двусторонних отношений.

"Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов. Упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Я думаю, что с уверенностью могу сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов", - сказал премьер-министр, заметив, что в ходе встречи будет обсужден широкий круг вопросов, которые будут решены".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]