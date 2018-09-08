Ученица школы-интерната в России погибла от ножевых ранений во ходе конфликта со своей сверстницей, возбуждено дело

Следователи в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летней школьницы, сообщается в субботу на сайте окружного следственного управления СКР.
По данным ведомства, утром 8 сентября в квартире одного из жилом доме было обнаружено тело школьницы.
Установлено, что между двумя ученицами школы-интерната произошел конфликт, в ходе которого одна из девушек нанесла ножевые ранения своей сверстнице.
От полученных ранений школьница скончалась на месте происшествия.
"В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям системы органов профилактики и руководства школы-интернат, где обучались девушки", - отмечается в сообщении.
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