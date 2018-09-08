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Происшествия 08.09.2018 18:59

Ученица школы-интерната в России погибла от ножевых ранений во ходе конфликта со своей сверстницей, возбуждено дело

Следователи в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летней школьницы, сообщается в субботу на сайте окружного следственного управления СКР.

По данным ведомства, утром 8 сентября в квартире одного из жилом доме было обнаружено тело школьницы.

Установлено, что между двумя ученицами школы-интерната произошел конфликт, в ходе которого одна из девушек нанесла ножевые ранения своей сверстнице.

От полученных ранений школьница скончалась на месте происшествия.

"В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям системы органов профилактики и руководства школы-интернат, где обучались девушки", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ЯНАО, ШКОЛЬНИЦА, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]