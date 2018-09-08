Ученица школы-интерната в России погибла от ножевых ранений во ходе конфликта со своей сверстницей, возбуждено дело

Следователи в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летней школьницы, сообщается в субботу на сайте окружного следственного управления СКР.

По данным ведомства, утром 8 сентября в квартире одного из жилом доме было обнаружено тело школьницы.

Установлено, что между двумя ученицами школы-интерната произошел конфликт, в ходе которого одна из девушек нанесла ножевые ранения своей сверстнице.

От полученных ранений школьница скончалась на месте происшествия.

"В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям системы органов профилактики и руководства школы-интернат, где обучались девушки", - отмечается в сообщении.