Матвиенко сообщила о настрое Ким Чен Ына на плавное объединение двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын настроен на то, чтобы двигаться к объединению двух Корей, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы рассчитываем, что межкорейские переговоры будут давать конкретные результаты не только в гуманитарной сфере... Не менее важны и совместные экономические проекты. Это такой постепенный и плавный переход к объединению, такая возможность и такая перспектива есть. И северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону - к объединению двух Корей", - сообщила В.Матвиенко журналистам после переговоров с лидером КНДР в Пхеньяне.

Она подчеркнула, что "это улица с двусторонним движением".