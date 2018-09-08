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Дальнее зарубежье 08.09.2018 17:33

Матвиенко сообщила о настрое Ким Чен Ына на плавное объединение двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын настроен на то, чтобы двигаться к объединению двух Корей, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы рассчитываем, что межкорейские переговоры будут давать конкретные результаты не только в гуманитарной сфере... Не менее важны и совместные экономические проекты. Это такой постепенный и плавный переход к объединению, такая возможность и такая перспектива есть. И северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону - к объединению двух Корей", - сообщила В.Матвиенко журналистам после переговоров с лидером КНДР в Пхеньяне.

Она подчеркнула, что "это улица с двусторонним движением".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, КОРЕИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]