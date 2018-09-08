По делу о массовом пищевом отравлении в бакинском ресторане задержан мужчина - прокуратура

Прокуратура города Баку сообщает о задержании Ильхама Гасымова в качестве обвиняемого по статье 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие за собой тяжкие последствия» УК АР по делу о пищевом отравлении 13 человек в бакинском ресторане.

Уголовное дело возбуждено Наримановской районной прокуратурой. В отношении И.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщалось, 11 августа в ресторане «Тонгал», расположенном в Наримановском районе Баку, отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей, сидящих в ресторане за разными столами. По предварительным данным, причиной массового отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясопродуктов, не прошедших ветеринарно-санитарный контроль.