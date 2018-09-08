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Происшествия 08.09.2018 17:39

По делу о массовом пищевом отравлении в бакинском ресторане задержан мужчина - прокуратура

Прокуратура города Баку сообщает о задержании Ильхама Гасымова в качестве обвиняемого по статье 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие за собой тяжкие последствия» УК АР по делу о пищевом отравлении 13 человек в бакинском ресторане.

Уголовное дело возбуждено Наримановской районной прокуратурой. В отношении И.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщалось, 11 августа в ресторане «Тонгал», расположенном в Наримановском районе Баку, отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей, сидящих в ресторане за разными столами. По предварительным данным, причиной массового отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясопродуктов, не прошедших ветеринарно-санитарный контроль.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОТРАВЛЕНИЕ, ПРОКУРАТУРА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]