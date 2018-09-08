СМИ узнали о встречах оппозиционно настроенных венесуэльских военных с представителями Вашингтона

Американская администрация в прошлом году проводила секретные переговоры с представителями вооруженных сил Венесуэлы, выступающими в оппозиции к президенту страны Николасу Мадуро, пишет в субботу американская газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на американских чиновников и венесуэльского военного, принимавшего участие в этих встречах.

В Белом доме отказались детально отвечать на вопросы об этих переговорах, указав лишь на важность поддержания диалога "со всеми венесуэльцами, демонстрирующими желание демократии" для того, чтобы "привнести положительные изменения в стране, страдающей от правления (президента) Николаса Мадуро".

Высокопоставленный представитель американской администрации в то же время сообщил, что американский посланник на переговорах был проинструктирован на то, чтобы "только слушать".

"После первой встречи, которая прошла осенью прошлого года, (американский) дипломат сообщил, что у венесуэльцев нет четкого плана", - пишет "Нью-Йорк таймс".

Собеседник издания из Венесуэлы в свою очередь сообщил, что "как минимум три группы венесуэльских военных задумывали заговор против правительства Н.Мадуро", отметив при этом, что они никогда не обращались к США с просьбами о вмешательстве.

"В итоге американские чиновники решили не помогать заговорщикам, и планы переворота застопорились. Но желание администрации Трампа несколько раз встречаться с мятежными офицерами, намеревавшимися свергнуть президента (Мадуро), могло бы иметь негативные последствия для Западного полушария", - продолжает "Нью-Йорк таймс".

"Это было бы как бомба" для региона, цитирует газета слова Мэри Кармен Апонте, которая в последние месяцы президентства Барака Обамы работала в дипломатических структурах, связанных с Латинской Америкой.

В то же время, "Нью-Йорк таймс" подчеркивает, что венесуэльские власти уже сталкивались с попытками действий против них. В частности, газета напоминает, что в июне прошлого года мятежные полицейские забросали с вертолета здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе гранатами, а в августе этого года была предпринята попытка покушения на президента страны Н.Мадуро при помощи беспилотника, начиненного взрывчаткой.