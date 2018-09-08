Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 19° 30° 11 Сен 21° 29° 12 Сен 20° 28°

Дальнее зарубежье 08.09.2018 21:33

СМИ узнали о встречах оппозиционно настроенных венесуэльских военных с представителями Вашингтона

Американская администрация в прошлом году проводила секретные переговоры с представителями вооруженных сил Венесуэлы, выступающими в оппозиции к президенту страны Николасу Мадуро, пишет в субботу американская газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на американских чиновников и венесуэльского военного, принимавшего участие в этих встречах.

В Белом доме отказались детально отвечать на вопросы об этих переговорах, указав лишь на важность поддержания диалога "со всеми венесуэльцами, демонстрирующими желание демократии" для того, чтобы "привнести положительные изменения в стране, страдающей от правления (президента) Николаса Мадуро".

Высокопоставленный представитель американской администрации в то же время сообщил, что американский посланник на переговорах был проинструктирован на то, чтобы "только слушать".

"После первой встречи, которая прошла осенью прошлого года, (американский) дипломат сообщил, что у венесуэльцев нет четкого плана", - пишет "Нью-Йорк таймс".

Собеседник издания из Венесуэлы в свою очередь сообщил, что "как минимум три группы венесуэльских военных задумывали заговор против правительства Н.Мадуро", отметив при этом, что они никогда не обращались к США с просьбами о вмешательстве.

"В итоге американские чиновники решили не помогать заговорщикам, и планы переворота застопорились. Но желание администрации Трампа несколько раз встречаться с мятежными офицерами, намеревавшимися свергнуть президента (Мадуро), могло бы иметь негативные последствия для Западного полушария", - продолжает "Нью-Йорк таймс".

"Это было бы как бомба" для региона, цитирует газета слова Мэри Кармен Апонте, которая в последние месяцы президентства Барака Обамы работала в дипломатических структурах, связанных с Латинской Америкой.

В то же время, "Нью-Йорк таймс" подчеркивает, что венесуэльские власти уже сталкивались с попытками действий против них. В частности, газета напоминает, что в июне прошлого года мятежные полицейские забросали с вертолета здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе гранатами, а в августе этого года была предпринята попытка покушения на президента страны Н.Мадуро при помощи беспилотника, начиненного взрывчаткой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВОЕННЫЕ, ЗАГОВОРЩИКИ, США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]