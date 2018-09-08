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СНГ 08.09.2018 22:00

Младшая сестра Хачатурян переведена в СИЗО "Бутырка" для исследования ее психического состояния

Младшая из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, переведена в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе "Бутырка", сообщил "Интерфаксу" в субботу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Младшая сестра действительно переведена в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН РФ по Москве ("Бутырка"), для исследования ее психического состояния", - сказал он.

Правозащитник отметил, что не располагает информацией о проведении обвиняемой психолого-психиатрической экспертизы.

"Я знаю, что с ней уже говорил психолог. Пока это вся информация", - резюмировал он.

Адвокаты обвиняемых также сообщили "Интерфаксу", что не располагают никакой информацией о возможных результатах экспертизы.

И.Мельников также сообщил, что жалоб на условия содержания в СИЗО от девушек не поступало.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Сёстрам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Останкинский суд столицы 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер шесть.

20 августа Мосгорсуд признал законным арест трёх сестёр Хачатурян. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

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Тэги: РОССИЯ, УБИЙСТВО, СЕСТРЫ, ПСИХИАТРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]