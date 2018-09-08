Младшая из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, переведена в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе "Бутырка", сообщил "Интерфаксу" в субботу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Младшая сестра действительно переведена в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН РФ по Москве ("Бутырка"), для исследования ее психического состояния", - сказал он.

Правозащитник отметил, что не располагает информацией о проведении обвиняемой психолого-психиатрической экспертизы.

"Я знаю, что с ней уже говорил психолог. Пока это вся информация", - резюмировал он.

Адвокаты обвиняемых также сообщили "Интерфаксу", что не располагают никакой информацией о возможных результатах экспертизы.

И.Мельников также сообщил, что жалоб на условия содержания в СИЗО от девушек не поступало.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Сёстрам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Останкинский суд столицы 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер шесть.

20 августа Мосгорсуд признал законным арест трёх сестёр Хачатурян. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.