Ограничение в расчетах российских госбанков с американскими, если они произойдут в рамках второго этапа санкций по "делу Скрипалей", могут заметно повлиять на темпы роста нашей экономики и инвестиции, считает глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Возможность санкций, конечно, существует, тем более, что по санкциям, которые были введены 27 августа по "делу Скрипалей" - американские санкции - они имеют второй этап через три месяца. И те опции, из которых будут выбирать, они более-менее обозначены. Они могут быть более мягкими или более жесткими. Если будут ограничения в расчетах с американскими банками наших государственных банков, то это, конечно, заметный удар. Это повлияет и на темпы роста и на инвестиции", - сообщил А.Кудрин в интервью радиостанции Business FM.

Он отметил, что этот фактор нужно принимать во внимание, так как "он все-таки забирает у нас часть прироста ВВП".

"Нужно отдавать себе в этом отчет. Главное, ответ должен быть, прежде всего, в развитии своей экономики и конкуренции у нас. В поддержке предпринимателей. У нас экономический рост все равно на 80% обеспечивается частными инвестициями. Частными, включая "Роснефть" и "Газпром", хотя они не очень частные. Но больше 50% или около 50 - это частные", - рассказал А.Кудрин.

Он отметил, что для этого сектора требуется какие-то дополнительные условия, чтобы бороться с этими неопределенностями и рисками.

"А у государства есть резервы и возможности сократить нагрузку административную, увеличить больше прозрачность в своих решениях. Это поддержало бы бизнес", - пояснил А.Кудрин.

Вместе с тем, он заявил, что "те варианты санкций, которые могут быть в этом году или в начале следующего года, наша макроэкономическая политика выдержит".

"Я не ожидаю каких-то катастрофических шагов для нашей экономики", - уточнил А.Кудрин.

По его словам, ответные шаги должны быть очень ограниченные, "потому что все они, к сожалению, всегда чувствительнее для нас".

"К сожалению, эти санкции сохраняться надолго. А уже нам приходится с этим свыкнуться и создавать свои программы развития и инвестиции с учетом этих ограничений", - сказал А.Кудрин.