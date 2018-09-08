НАТО внимательно следит за действиями кораблей ВМФ России в Средиземноморье

Военно-морское командование НАТО вело пристальное наблюдение за учениями российских боевых кораблей у берегов Сирии, о чем свидетельствуют опубликованные им в сети фотографии.
В частности, на одной из фотографий видно, как флагман Второй постоянной военно-морской группы НАТО фрегат Королевских ВМС Нидерландов "Де Рёйтер" идет на близком расстоянии параллельным курсом с ракетным крейсером Северного флота "Маршал Устинов".
На другой фотографии натовский фрегат сближается с большим противолодочным кораблем "Североморск".
По мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, за учениями ВМФ России в Восточном Средиземноморье также ежедневно наблюдали американские разведывательные самолеты.
В субботу, когда в рамках заключительного этапа учений российские военнослужащие отработали высадку морской пехоты с десантных кораблей на необорудованное побережье и захват плацдарма условного противника при поддержке Морской авиации ВМФ и ВКС, вблизи Сирии вел многочасовую разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Затем там же был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании RC-135.
Как сообщалось, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводили первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы, как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.
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