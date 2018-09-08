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Дальнее зарубежье 08.09.2018 22:25

НАТО внимательно следит за действиями кораблей ВМФ России в Средиземноморье

Военно-морское командование НАТО вело пристальное наблюдение за учениями российских боевых кораблей у берегов Сирии, о чем свидетельствуют опубликованные им в сети фотографии.

В частности, на одной из фотографий видно, как флагман Второй постоянной военно-морской группы НАТО фрегат Королевских ВМС Нидерландов "Де Рёйтер" идет на близком расстоянии параллельным курсом с ракетным крейсером Северного флота "Маршал Устинов".

На другой фотографии натовский фрегат сближается с большим противолодочным кораблем "Североморск".

По мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, за учениями ВМФ России в Восточном Средиземноморье также ежедневно наблюдали американские разведывательные самолеты.

В субботу, когда в рамках заключительного этапа учений российские военнослужащие отработали высадку морской пехоты с десантных кораблей на необорудованное побережье и захват плацдарма условного противника при поддержке Морской авиации ВМФ и ВКС, вблизи Сирии вел многочасовую разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Затем там же был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании RC-135.

Как сообщалось, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводили первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы, как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.

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Тэги: НАТО, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, РОССИЯ, ВМФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]