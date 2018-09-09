Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе.
"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - сообщили порталу "Интерфакс-Религия" в субботу в Управлении делами патриархии.
При этом собеседник агентства уточнил, что "речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, каковое разрешение дают церковные власти".
Как сообщалось, в начале августа МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.
Несколькими днями ранее бывший руководитель пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский сообщил в "Фейсбуке", что впервые за 25 лет столкнулся с нежеланием греческих властей предоставлять долгосрочные визы клирикам из России. По словам отца Владимира, многие российские священники в комментариях к его посту признались, что с ними за последние полгода случилась такая же история - давали визу на неделю, на две, максимум - на месяц.
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