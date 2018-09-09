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СНГ 09.09.2018 09:00

Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе.

"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - сообщили порталу "Интерфакс-Религия" в субботу в Управлении делами патриархии.

При этом собеседник агентства уточнил, что "речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, каковое разрешение дают церковные власти".

Как сообщалось, в начале августа МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.

Несколькими днями ранее бывший руководитель пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский сообщил в "Фейсбуке", что впервые за 25 лет столкнулся с нежеланием греческих властей предоставлять долгосрочные визы клирикам из России. По словам отца Владимира, многие российские священники в комментариях к его посту признались, что с ними за последние полгода случилась такая же история - давали визу на неделю, на две, максимум - на месяц.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ЦЕРКОВЬ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]