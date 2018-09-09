Чешский премьер считает необходимым налаживать отношения с Москвой

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш в интервью, опубликованном в субботу в словацкой газете "Правда", высказался за налаживание отношений с Россией.

"Все хотели бы вести дела с Россией. Для реализации минских соглашений (по Украине - ИФ) необходимо найти политическое решение. Как-то это надо решать. Россия здесь была и будет", - сказал он.

"С Москвой мы должны искать выход (из ситуации, сложившейся) в Сирии, поскольку без нее этого не удастся", - добавил чешский премьер, отметив, что "ситуация в Сирии очень сильно беспокоит европейцев".

Он напомнил, что "новое итальянское правительство хочет отмены этих санкций (в отношении России)". "Посмотрим, какое развитие это получит", - заключил А.Бабиш.