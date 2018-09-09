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Дальнее зарубежье 09.09.2018 09:29

Чешский премьер считает необходимым налаживать отношения с Москвой

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш в интервью, опубликованном в субботу в словацкой газете "Правда", высказался за налаживание отношений с Россией.

"Все хотели бы вести дела с Россией. Для реализации минских соглашений (по Украине - ИФ) необходимо найти политическое решение. Как-то это надо решать. Россия здесь была и будет", - сказал он.

"С Москвой мы должны искать выход (из ситуации, сложившейся) в Сирии, поскольку без нее этого не удастся", - добавил чешский премьер, отметив, что "ситуация в Сирии очень сильно беспокоит европейцев".

Он напомнил, что "новое итальянское правительство хочет отмены этих санкций (в отношении России)". "Посмотрим, какое развитие это получит", - заключил А.Бабиш.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]