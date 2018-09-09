В иракском городе Басра вводится комендантский час

Иракские власти объявили в субботу о введении комендантского часа в охваченном беспорядками городе Басра с 16:00 местного времени (совпадает с мск), сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

Накануне в беспорядках в Басре, по данным министерства здравоохранения Ирака, погибли три человека, еще не менее 50 были ранены. Среди раненых - двое полицейских.

Беспорядки возникли в этом городе на юге Ирака из-за недовольства местных жителей уровнем жизни, коррупцией и отсутствием базовых услуг, в частности нормального обеспечения водой.