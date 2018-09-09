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Дальнее зарубежье 09.09.2018 05:32

В иракском городе Басра вводится комендантский час

Иракские власти объявили в субботу о введении комендантского часа в охваченном беспорядками городе Басра с 16:00 местного времени (совпадает с мск), сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

Накануне в беспорядках в Басре, по данным министерства здравоохранения Ирака, погибли три человека, еще не менее 50 были ранены. Среди раненых - двое полицейских.

Беспорядки возникли в этом городе на юге Ирака из-за недовольства местных жителей уровнем жизни, коррупцией и отсутствием базовых услуг, в частности нормального обеспечения водой.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАК, БАСРА, КОМЕНДАНТСКИЙ/ЧАС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]