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СНГ 08.09.2018 23:04

Безопасность Армении обеспечивается в рамках ОДКБ и в союзнических отношениях с Россией, разговоры о вхождении в НАТО не оправданы - премьер Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неоправданными разговоры о намерении республики стать членом НАТО.

"Все вопросы следует рассматривать в контексте наших национальных интересов. Наш национальный интерес - повышение уровня безопасности. Это решается в контексте членства в ОДКБ и союзнических отношений с Россией", - сказал Н.Пашинян в интервью программе "Зинуж" ("Военная сила)" министерства обороны республики.

По его словам, те, кто говорит о членстве Армении в НАТО, должен доказать, что в рамках ОДКБ и союзнических отношений с Россией вопрос обеспечения безопасности Армении не решается.

"Я уверен, что эффективность ОДКБ, нашего членства в этой Организации и уровень армяно-российских отношений повысятся", - отметил Н.Пашинян.

Вместе с тем он отметил, что члены ОДКБ должны уточнить свои обязательства.

"Этот вопрос беспокоит не только Армению, но и всех членов Организации. Необходимо зафиксировать существование проблемы и в духе союзничества обсудить все вопросы, чтобы понять, какие обязательства имеет ОДКБ перед Арменией и какие обязательства имеет Армения перед ОДКБ и странами - членами организации", - отметил Н.Пашинян.

Он отметил, что на встречах с руководителями стран ОДКБ передал обеспокоенность Еревана в связи с торговлей оружием этими странами с Азербайджаном.

"Этот вопрос будет в повестке наших обсуждений. Но цель обсуждений - не навредить ОДКБ, а усилить ее. Армения заинтересована, в сильной Организации. Наша задача - повысить уровень безопасности нашей страны, и наша работа направлена на это, поскольку ОДКБ была создана с этой целью", - сказал премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОДКБ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]