Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 19° 30° 11 Сен 21° 29° 12 Сен 20° 28°

СНГ 08.09.2018 23:07

Пашинян пообещал наложить вето на вступление Азербайджана в ОДКБ

Армения воспользуется правом вето при вхождении Азербайджана в ОДКБ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения имеет все ресурсы, чтобы этого не позволить. Это вето. Без всеобъемлющего, полного, долгосрочного, проверенного жизнью решения карабахского конфликта ни одно правительство Армении не может выразить по этому вопросу другого мнения", - сказал Н.Пашинян в интервью программе "Зинуж" ("Военная сила)" министерства обороны республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Защита генсека ОДКБ не смогла добиться в Апелляционном суде Армении отмены его ареста Защита генсека ОДКБ обжаловала его арест в Армении Армянский премьер обсудил с президентом Казахстана деятельность ОДКБ Должность генсека ОДКБ должна остаться за Арменией, заявил глава Минобороны Тоноян Армения намерена представить на пост генсека ОДКБ экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна - СМИ Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в Москву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]