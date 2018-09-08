Пашинян пообещал наложить вето на вступление Азербайджана в ОДКБ

Армения воспользуется правом вето при вхождении Азербайджана в ОДКБ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения имеет все ресурсы, чтобы этого не позволить. Это вето. Без всеобъемлющего, полного, долгосрочного, проверенного жизнью решения карабахского конфликта ни одно правительство Армении не может выразить по этому вопросу другого мнения", - сказал Н.Пашинян в интервью программе "Зинуж" ("Военная сила)" министерства обороны республики.
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