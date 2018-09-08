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Культура 08.09.2018 23:20

"Рома" Альфонса Куарона удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля

Обладателем главной награды 75-го Венецианского фестиваля, "Золотого льва", стал фильм "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона.

Как передает корреспондент "Интерфакса" в субботу, решение жюри было объявлено на церемонии на главной площадке смотра - Sala Grande.

Режиссёр со сцены поблагодарил женщин, которые работали над фильмом, и отметил, среди прочего, стриминговую платформу Netflix, которая выступала в качестве создатели картины.

Рома" Альфонсо Куарона на протяжении всего фестиваля входил в тройку лидеров рейтинга как кинокритиков, так и публики. Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах - об отношениях внутри семьи, со служанками, чьи судьбы переплетаются на фоне исходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]