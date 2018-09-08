"Рома" Альфонса Куарона удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля

Обладателем главной награды 75-го Венецианского фестиваля, "Золотого льва", стал фильм "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона.

Как передает корреспондент "Интерфакса" в субботу, решение жюри было объявлено на церемонии на главной площадке смотра - Sala Grande.

Режиссёр со сцены поблагодарил женщин, которые работали над фильмом, и отметил, среди прочего, стриминговую платформу Netflix, которая выступала в качестве создатели картины.

Рома" Альфонсо Куарона на протяжении всего фестиваля входил в тройку лидеров рейтинга как кинокритиков, так и публики. Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах - об отношениях внутри семьи, со служанками, чьи судьбы переплетаются на фоне исходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков.