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Бизнес и законодательство 09.09.2018 00:20

Азербайджан хочет расширить экономсотрудничество с США в ненефтяной сфере

США инвестировали в азербайджанскую экономику более $13 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«США инвестировали в экономику Азербайджана более $13 млрд, в том числе более $1 млрд – в ненефтяной сектор», - подчеркнул Ш.Мустафаев на встрече с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайном Макфитерсем, сообщает пресс-служба Минэкономики Азербайджана.

Как отметил министр, сегодня в Азербайджане действуют 240 американских компаний.

«Сегодня в сферах промышленности, строительства, связи банковском секторе и других областях Азербайджана действуют 240 американский компаний. США один из основных торговых партнеров Азербайджана. В январе-июне текущего года товарооборот между нашими странами составил $476,1 млн», - подчеркнул он.

Касаясь дальнейших перспектив расширения сотрудничества между Баку и Вашингтоном, Ш.Муставаев назвал ненефтяной сектор приоритетным направлением развития азербайджанской экономики, отметив наличие широких возможностей для инвестирования в эту область, а также для развития связей в сферах промышленности, фармацевтики, АПК, торговли, транспорта и др.

Министр призвал американские компании к деятельности в промышленных парках в Азербайджане. В свою очередь, Б.Макфитерс отметил интерес американских компаний к расширению сотрудничества с Азербайджаном в сферах туризма, АПК, альтернативной энергии и т.д.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]