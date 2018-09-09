Азербайджан хочет расширить экономсотрудничество с США в ненефтяной сфере

США инвестировали в азербайджанскую экономику более $13 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«США инвестировали в экономику Азербайджана более $13 млрд, в том числе более $1 млрд – в ненефтяной сектор», - подчеркнул Ш.Мустафаев на встрече с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайном Макфитерсем, сообщает пресс-служба Минэкономики Азербайджана.
Как отметил министр, сегодня в Азербайджане действуют 240 американских компаний.
«Сегодня в сферах промышленности, строительства, связи банковском секторе и других областях Азербайджана действуют 240 американский компаний. США один из основных торговых партнеров Азербайджана. В январе-июне текущего года товарооборот между нашими странами составил $476,1 млн», - подчеркнул он.
Касаясь дальнейших перспектив расширения сотрудничества между Баку и Вашингтоном, Ш.Муставаев назвал ненефтяной сектор приоритетным направлением развития азербайджанской экономики, отметив наличие широких возможностей для инвестирования в эту область, а также для развития связей в сферах промышленности, фармацевтики, АПК, торговли, транспорта и др.
Министр призвал американские компании к деятельности в промышленных парках в Азербайджане. В свою очередь, Б.Макфитерс отметил интерес американских компаний к расширению сотрудничества с Азербайджаном в сферах туризма, АПК, альтернативной энергии и т.д.
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