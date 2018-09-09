В Единый день голосования 9 сентября изберут глав 26 субъектов РФ и депутатов 16 региональных парламентов

Около 5 тыс. выборов различного уровня пройдут в РФ в воскресенье в рамках Единого дня голосования, включая выборы глав 26 субъектов Федерации и депутатов 16 региональных парламентов.
В 22 субъектах РФ, в частности, в Якутии и Хакасии, в Алтайском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях, а также в Москве и в Чукотском автономном округе высших должностных лиц исполнительной власти будут выбирать напрямую.
В Дагестане, Ингушетии, ЯНАО и в Ненецком автономном округе глав регионов будут выбирать в парламентах.
В 16 субъектах РФ, в частности, в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, в Забайкальском крае, а также в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях и в Ненецком автономном округе состоятся выборы в региональные парламенты.
В столицах четырех регионов, в Якутске, Абакане, Хабаровске и Томске, выберут глав городов.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы 7-го созыва состоятся в семи одномандатных округах - Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской (по двум одномандатным округам) и Тверской областях.
Как отмечали ранее в ЦИК РФ, выборы разного уровня охватывают 63 млн избирателей в 80 регионах.
Как предполагают в Общественной палате РФ, значительная часть общественных наблюдателей от тех 150 тысяч, которые были подготовлены к президентским выборам, , будут задействованы на выборах 9 сентября.
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