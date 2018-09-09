Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 19° 30° 11 Сен 21° 30° 12 Сен 20° 28°

Дальнее зарубежье 09.09.2018 11:16

США перебросили в Сирию дополнительные войска после предупреждения России о готовящемся ударе по боевикам в районе Эт-Танфа - СМИ

Пентагон направил подразделения морской пехоты в удерживаемый проамериканской коалицией форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии после предупреждения России о готовящемся ударе по исламистским боевикам в этом районе, сообщили американские СМИ, ссылаясь на представителей военного ведомства США.

По их данным, в район расположения базы возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ в Эт-Танфе, где, как утверждает американская сторона, ведется подготовка сил умеренной сирийской оппозиции для борьбы с исламистскими экстремистами, переброшены более 100 американских морских пехотинцев.

В настоящее время в Эт-Танфе, вокруг которого американцами установлена 55-километровая "зона деконфликтации", находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, а также представителей спецслужб Иордании. Обучение сирийских повстанцев проводят, в частности, инструкторы из 5-й группы специального назначения армии США. Общее количество американских спецназовцев достигает более 100 военнослужащих.

По утверждению официальных представителей Пентагона, за последнюю неделю российская сторона дважды информировала по "горячей линии" американских военных представителей о готовящемся ударе по этому району в целях ликвидации укрывающихся там боевиков ИГИЛ.

"Соединенные Штаты не хотят воевать с русскими, правительственными силами Сирии или другими группировками, оказывающими поддержку Сирии в гражданской войне, - сказал официальный представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун. - Однако Соединенные Штаты не собираются воздерживаться от применения необходимой и пропорциональной силы для защиты войск США, коалиции и партнеров".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВОЙСКА, СИРИЯ, РОССИЯ


Похожие новости


Сеул опроверг сообщения о намерении Трампа сократить численность американских войск в Южной Корее Белый дом подтвердил намерения скорого вывода военных из Сирии Белый дом в скором времени объявит о решении по вопросу о пребывании американских войск из Сирии - глава Нацразведки США Командование ВС США заявило о намерении корректировать численность войск коалиции в Ираке Пентагон опроверг сообщения о принятии решения относительно численности американских войск в Афганистане Пентагон предлагает отправить еще 3 тыс. американских военных в Афганистан - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]