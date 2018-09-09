США перебросили в Сирию дополнительные войска после предупреждения России о готовящемся ударе по боевикам в районе Эт-Танфа - СМИ

Пентагон направил подразделения морской пехоты в удерживаемый проамериканской коалицией форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии после предупреждения России о готовящемся ударе по исламистским боевикам в этом районе, сообщили американские СМИ, ссылаясь на представителей военного ведомства США.
По их данным, в район расположения базы возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ в Эт-Танфе, где, как утверждает американская сторона, ведется подготовка сил умеренной сирийской оппозиции для борьбы с исламистскими экстремистами, переброшены более 100 американских морских пехотинцев.
В настоящее время в Эт-Танфе, вокруг которого американцами установлена 55-километровая "зона деконфликтации", находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, а также представителей спецслужб Иордании. Обучение сирийских повстанцев проводят, в частности, инструкторы из 5-й группы специального назначения армии США. Общее количество американских спецназовцев достигает более 100 военнослужащих.
По утверждению официальных представителей Пентагона, за последнюю неделю российская сторона дважды информировала по "горячей линии" американских военных представителей о готовящемся ударе по этому району в целях ликвидации укрывающихся там боевиков ИГИЛ.
"Соединенные Штаты не хотят воевать с русскими, правительственными силами Сирии или другими группировками, оказывающими поддержку Сирии в гражданской войне, - сказал официальный представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун. - Однако Соединенные Штаты не собираются воздерживаться от применения необходимой и пропорциональной силы для защиты войск США, коалиции и партнеров".
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