Сибирские ученые вырастили искусственные клетки сердца для изучения опасного заболевания

Ученые федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ, Новосибирск) использовали стволовые клетки, чтобы изучить механизм наследственного заболевания сердца - гипертрофической кардиомиопатии, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, передающихся по наследству (один случай на 500 человек).
В половине случаев его развитие вызвано мутациями генов, кодирующих сократительные белки клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов). У больного изменяется структура кардиомиоцитов, вследствие чего происходит утолщение стенки левого желудочка с одновременным уменьшением его внутреннего объема и в результате нарушается сократительная функция сердца.
У пациентов может развиться прогрессирующая сердечная недостаточность, появиться стенокардия или аритмия, при этом примерно 30% больных вообще не ощущают проблем и первым проявлением ГКМП у них может стать внезапная смерть.
"Несмотря на распространенность заболевания и довольно предсказуемую симптоматику, ученым до сих пор не понятны механизмы, которые лежат в основе его развития. На сегодняшний день медицина может только смягчить проявление опасных симптомов ГКМП, но не остановить ее прогрессирование", - отмечается в сообщении.
Взятые из крови пациентов клетки ученые ИЦиГ вернули в состояние стволовых клеток, которые затем были перепрограммированы в кардиомиоциты.
Полученные таким способом клетки воспроизводят все особенности течения заболевания у пациента-донора, потому что несут те же генные мутации, что и клетки его сердца.
Отмечается, что на культурах этих клеток уже получен первый результат: выявлено нарушение в динамике потоков ионов кальция.
"Повышенное содержание ионов кальция в кардиомиоцитах - один из ранних признаков заболевания, который проявляется еще до того, как становятся заметны изменения на морфологическом уровне", - говорится в сообщении.
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