Японка Наоми Осака нанесла поражение Серене Уилямс и впервые в карьере выиграла US Open

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира серии Большого шлема US Open-2018.

В финале Открытого чемпионата США она нанесла поражение американке Серене Уильямс - 6:2, 6:4.

Таким образом, Н.Осака впервые в карьере смогла выиграть турнир серии Большого шлема. До US Open-2018 ее высшим достижением в серии являлся выход в четвертый круг Australian Open.

В свою очередь, С.Уильямс 38 раз выигрывала турниры Большого шлема, из них 23 - в одиночном разряде. Шесть раз в одиночном разряде она выиграла US Open.

В настоящее время С.Уильямс занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Н.Осака - на 19-м.

Это была вторая встреча С.Уильямс и Н.Осаки в официальных матчах. Первая датирована весной нынешнего года, когда Н.Осака победила вернувшуюся после декрета С.Уильямс в первом круге турнира в Майами со счетом 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Турнир завершится финалом в мужском одиночном разряде: в воскресенье серб Новак Джокович сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).