Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 19° 30° 11 Сен 21° 30° 12 Сен 20° 28°

Спорт 09.09.2018 11:38

Японка Наоми Осака нанесла поражение Серене Уилямс и впервые в карьере выиграла US Open

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира серии Большого шлема US Open-2018.

В финале Открытого чемпионата США она нанесла поражение американке Серене Уильямс - 6:2, 6:4.

Таким образом, Н.Осака впервые в карьере смогла выиграть турнир серии Большого шлема. До US Open-2018 ее высшим достижением в серии являлся выход в четвертый круг Australian Open.

В свою очередь, С.Уильямс 38 раз выигрывала турниры Большого шлема, из них 23 - в одиночном разряде. Шесть раз в одиночном разряде она выиграла US Open.

В настоящее время С.Уильямс занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Н.Осака - на 19-м.

Это была вторая встреча С.Уильямс и Н.Осаки в официальных матчах. Первая датирована весной нынешнего года, когда Н.Осака победила вернувшуюся после декрета С.Уильямс в первом круге турнира в Майами со счетом 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Турнир завершится финалом в мужском одиночном разряде: в воскресенье серб Новак Джокович сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕННИС, ТУРНИР, ЖЕНЩИНЫ


Похожие новости


Призовой фонд US Open составит рекордные $50,4 млн Макарова вышла в четвертьфинал US Open

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]