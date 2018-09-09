Москвичи выбирают мэра столицы

Голосование по выборам мэра Москвы на ближайший пятилетний срок началось в 08:00 воскресенья на 3801 избирательном участке, и продлится до 22:00, а не до 20:00, как на прошлых выборах, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Голосование еще на семи участках по просьбе руководства Росгвардии началось раньше, с 06:00, так как многие из сотрудников ведомства, прикрепленные к этим участкам, будут задействованы в течение дня в обеспечении безопасности, в том числе на мероприятиях Дня города.

В бюллетенях кандидатами в мэры являются пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".

Из общего числа 175 избирательных участков расположены в местах временного пребывания граждан - в СИЗО и больницах.

Впервые на выборах мэра организованы избирательные участки за пределами Москвы. 209 "дачных" участков находятся на территориях Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Голосование за пределами Москвы стало возможным благодаря системе "мобильный избиратель". На вечер пятницы порядка 255 тыс. горожан подали заявление о голосовании по месту фактического нахождения в день голосования, из которых 111 тыс. - за пределами города.

Всего 1554 участков оснащены КОИБами, на остальных используют QR-коды, позволяющие сократить время передачи итоговых данных в систему ГАС "Выборы".

Видеонаблюдение организовано на всех избирательных участках, включая "дачные". Исключением станут участки в местах временного пребывания граждан в больницах и СИЗО, где видеонаблюдение не допускается.

На участках в ходе голосования и подсчета его результатов будут присутствовать наблюдатели от политических партий, кандидатов, а также от Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, возглавляемого главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.

Предполагается, что волонтеры этого штаба после закрытия избирательных участков будут вести альтернативный подсчет результатов выборов.

"Напрямую от общественных наблюдателей мы получим копии итоговых протоколов избирательных комиссий... Штаб получит результаты голосования раньше, чем Мосгоризбирком", - заявил А.Венедиктов.