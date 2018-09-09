Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано близ Королевства Тонга

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 363 км к югу от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:27 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -24.45 градуса южной широты и -175.52 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
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