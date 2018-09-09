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Карабахский конфликт 09.09.2018 11:06

Заявления Пашиняна по Карабаху вредят переговорам - МИД Азербайджана

Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна наносят удар по усилиям посредников Минской группы ОБСЕ, направленным на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сделанное им в Москве о том, что Нагорно-Карабахский регион Азербайджана является, якобы, частью Армении, является неуважением к нормам и принципам международного права, соответствующим резолюциям Совбеза ООН, наносит удар по переговорному процессу, проводимому при посредничестве Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Азербайджана,

По словам Х.Гаджиева, таким образом премьер-министр Армении открыто продемонстрировал стремление Еревана к продолжению незаконной оккупации азербайджанских территорий и нежелание урегулировать конфликт мирным путем.

«Руководство Армении целенаправленно или же по незнанию выступает с подобными заявлениями, служащими нагнетанию обстановки, в столице одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в преддверии встречи на министерском уровне в Нью-Йорке с участием посредников. Также это заявление совпало с запланированным на следующую неделю визитом генсека ОБСЕ в Азербайджана», - подчеркнул пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Как сказал Х.Гаджиев, в ближайшее время станет понятным, заинтересован ли Ереван в урегулировании конфликта путем ведения субстантивных переговоров, с целью обеспечения в регионе продолжительного мира и стабильности, либо же продолжит проводимую в течение последних двух десятилетий военную политику находившихся у власти в Армении полевых командиров.

«Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что подобные заявления возлагают полностью всю ответственность за возможное нагнетание ситуации на Армению и ее руководство», - сказано в заявлении пресс-секретаря азербайджанского МИД.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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