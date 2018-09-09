Лондонская неделя моды полностью откажется от меха

Неделя моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября, впервые в истории ведущих международных показов будет проводиться без использования меха в каком бы то ни было виде, объявил Британский модный совет (British Fashion Council).
Дизайнерские бренды сдались под напором активистов, которые выступают против использования меха и других продуктов животного происхождения.
Британская компания Burberry Group PLC уже объявила о полном отказе от натурального меха в своих коллекциях. Ранее такие же обязательства дали бренды Gucci и Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss и Armani.
Prada - один из немногих последних домов, еще сопротивляющихся этой тенденции. В апреле компания обещала избегать активной рекламы и продвижения продукции из меха и кожи экзотических животных, но не стала отказываться от их использования.
Неделя моды в Лондоне проводится дважды в год, в феврале и в сентябре. Наряду с модными показами в Нью-Йорке, Милане и Париже лондонский входит в число важнейших мероприятий отрасли.
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