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Дальнее зарубежье 09.09.2018 13:12

Лондонская неделя моды полностью откажется от меха

Неделя моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября, впервые в истории ведущих международных показов будет проводиться без использования меха в каком бы то ни было виде, объявил Британский модный совет (British Fashion Council).

Дизайнерские бренды сдались под напором активистов, которые выступают против использования меха и других продуктов животного происхождения.

Британская компания Burberry Group PLC уже объявила о полном отказе от натурального меха в своих коллекциях. Ранее такие же обязательства дали бренды Gucci и Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss и Armani.

Prada - один из немногих последних домов, еще сопротивляющихся этой тенденции. В апреле компания обещала избегать активной рекламы и продвижения продукции из меха и кожи экзотических животных, но не стала отказываться от их использования.

Неделя моды в Лондоне проводится дважды в год, в феврале и в сентябре. Наряду с модными показами в Нью-Йорке, Милане и Париже лондонский входит в число важнейших мероприятий отрасли.

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Тэги: МИР, МОДА, МЕХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]