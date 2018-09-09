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Дальнее зарубежье 09.09.2018 13:39

На военном параде в КНДР обошлись без показа баллистических ракет

В столице Северной Кореи в воскресенье прошел военный парад в честь 70-й годовщины образования КНДР, на котором впервые за многие годы не было представлено какое-либо ракетное оружие дальнего радиуса действия, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

"Северная Корея провела огромный военный парад - первый после того, как начались переговоры с США о денуклеаризации. Предыдущие общественные парады включали ядерные ракетные пусковые установки, но они не присутствовали на сегодняшнем праздновании в Пхеньяне", - отмечает "Скай-ньюс".

По его мнению, это явный признак того, что лидер Ким Чен Ын не хотел вызвать "дипломатическую провокацию, поскольку переговоры продолжаются".

Как сообщила накануне после поездки в Пхеньян спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КНДР Ким Чен Ын считает важным восстановление доверия после долгой вражды с США и Южной Кореей.

"Он сказал, что самое главное - после столь длительного периода противостояния, вражды и с Южной Кореей, и с Соединенными Штатами восстанавливать шаг за шагом доверие", - сказала В.Матвиенко журналистам после переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

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Тэги: КНДР, ПАРАД, ОСОБЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]