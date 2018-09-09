На военном параде в КНДР обошлись без показа баллистических ракет

В столице Северной Кореи в воскресенье прошел военный парад в честь 70-й годовщины образования КНДР, на котором впервые за многие годы не было представлено какое-либо ракетное оружие дальнего радиуса действия, сообщает телеканал "Скай-ньюс".
"Северная Корея провела огромный военный парад - первый после того, как начались переговоры с США о денуклеаризации. Предыдущие общественные парады включали ядерные ракетные пусковые установки, но они не присутствовали на сегодняшнем праздновании в Пхеньяне", - отмечает "Скай-ньюс".
По его мнению, это явный признак того, что лидер Ким Чен Ын не хотел вызвать "дипломатическую провокацию, поскольку переговоры продолжаются".
Как сообщила накануне после поездки в Пхеньян спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КНДР Ким Чен Ын считает важным восстановление доверия после долгой вражды с США и Южной Кореей.
"Он сказал, что самое главное - после столь длительного периода противостояния, вражды и с Южной Кореей, и с Соединенными Штатами восстанавливать шаг за шагом доверие", - сказала В.Матвиенко журналистам после переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
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