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СНГ 09.09.2018 15:08

Собянин на избирательном участке признался, что волнуется, как школьник

Мэр Сергей Собянин в воскресенье утром проголосовал на выборах столичного градоначальника на избирательном участке по месту жительства в центре Москвы.

С.Собянин традиционно приехал на избирательный участок №90 на улице Николаева, 5.

"Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришёл на экзамены, экзамены, к которым готовился, как минимум последние пять лет. Это действительно важный день, важный день для всего города, для всех нас, для Москвы", - сказал С.Собянин журналистам.

Мэр также поздравил москвичей с днём города. "С праздником и с днём города, друзья!" - добавил С.Собянин.

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Тэги: МОСКВА, МЭР, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]