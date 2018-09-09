Собянин на избирательном участке признался, что волнуется, как школьник

Мэр Сергей Собянин в воскресенье утром проголосовал на выборах столичного градоначальника на избирательном участке по месту жительства в центре Москвы.
С.Собянин традиционно приехал на избирательный участок №90 на улице Николаева, 5.
"Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришёл на экзамены, экзамены, к которым готовился, как минимум последние пять лет. Это действительно важный день, важный день для всего города, для всех нас, для Москвы", - сказал С.Собянин журналистам.
Мэр также поздравил москвичей с днём города. "С праздником и с днём города, друзья!" - добавил С.Собянин.
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