Собянин на избирательном участке признался, что волнуется, как школьник

Мэр Сергей Собянин в воскресенье утром проголосовал на выборах столичного градоначальника на избирательном участке по месту жительства в центре Москвы.

С.Собянин традиционно приехал на избирательный участок №90 на улице Николаева, 5.

"Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришёл на экзамены, экзамены, к которым готовился, как минимум последние пять лет. Это действительно важный день, важный день для всего города, для всех нас, для Москвы", - сказал С.Собянин журналистам.

Мэр также поздравил москвичей с днём города. "С праздником и с днём города, друзья!" - добавил С.Собянин.