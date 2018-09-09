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Это интересно 09.09.2018 15:40

Дальневосточные ученые впервые определили геном дикого амурского тигра

Научное открытие совершили ученые Дальнего Востока - они первыми в мире расшифровали нуклеотидную последовательность полноразмерного митохондриального генома дикого амурского тигра, что позволит изучать болезни и родственные связи животного.

Как сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр", исследования проводились группой ученых, в которую входили представители "Федерального научного центра биоразнообразия" Дальневосточного отделения РАН, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Московского физико-технического института, Дальневосточного федерального университета и биологического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.

Руководил группой доктор биологических наук Михаил Щелканов.

Образцы крови были взяты у дикой тигрицы, пойманной в Лазовском поселке Приморья в декабре 2016 года. В момент забора крови кошка находилась в реабилитационном центре диких животных "Центр тигр" в Приморье. История тигрицы Лазовки и ее друга Сайхана, выпущенных в дикую природу, получила широкую известность.

Ученые передают полученную нуклеотидную последовательность в международную базу данных GenBank.

В научной литературе известны еще четыре полноразмерных митохондриальных геномов амурских тигров, но три из них получены у животных, содержащихся в зоопарках. Четвертый, вероятно, мог быть питомцем одной из китайских "тигриных ферм".

"Уже сейчас полученные сведения будут применяться при изучении болезней тигров, их родственных связей, при проведении экспертиз и исследовании биологического разнообразия популяции в целом", - отмечает генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводит пресс-служба.

Также, по мнению специалистов, полноразмерный геном дикого тигра поможет при расследовании криминальных и конфликтных ситуаций.

Как сообщалось, тигры Лазовка и Сайхан поступили в центр реабилитации тигрятами. После лечения их вместе выпустили в дикую природу. История спасения хищников широко освещалась в СМИ. Тигры адаптировались в тайге.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции полосатых хищников в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, ТИГРЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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